Megasconti Mediaworld: smartphone Apple e Samsung in offerta, c'è anche iPhone 13 Pro Max!

Mediaworld ha deciso di iniziare il 2022 proponendo ai propri clienti una selezione di offerte su delle Smart TV OLED estremamente interessanti. Accanto ai televisori, però, la catena sta scontando anche iPhone, Macbook e smartphone Samsung per quasi ogni fascia di prezzo: vediamo quali sono i prodotti in offerta fino al 5 gennaio.

Prima di passare in rassegna i prodotti, vi ricordiamo che essi fanno parte dell'offerta Megasconti di Mediaworld, attiva fino al 5 gennaio 2022. I prezzi che segnaleremo dovrebbero essere validi sia sul sito web della catena che in negozio, poiché la pagina online della promozione reca l'indicazione "In negozio e Online".

Cominciamo con i device di Cupertino: in questo caso, in offerta troviamo anzitutto iPhone 13 Pro Max con memoria da 256 GB nelle colorazioni Oro e Argento, disponibile scontato a 1338 Euro, circa ottanta Euro in meno del prezzo di listino. Sempre in campo iPhone, poi, Mediaworld sconta anche iPhone 11 "standard" con memoria da 128 GB nelle tinte Nero e (PRODUCT)RED: il device si trova in promozione a 635 Euro, mentre il prezzo di listino è di 669 Euro.

In offerta troviamo anche il Macbook Pro 2021 con chip M1 e memoria SSD da 256 GB: il laptop di Apple è stato rilasciato pochi mesi fa ed è disponibile nella colorazione Grigio Siderale con schermo da 13" e RAM da 8 GB. Il prezzo del device è di 1.257 Euro, circa 220 in meno rispetto al valore di listino, pari a 1.479 Euro. Infine, a completare l'offerta di dispositivi Apple in offerta è Apple Watch SE GPS con case da 40 mm in alluminio, disponibile nella colorazione Grigio Siderale. Lo smartwatch entry-level di Cupertino si trova in offerta a 293 Euro, il 5% in meno rispetto al prezzo standard di 309 Euro.

Passando al fronte degli smartphone Android, in offerta troviamo Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB e 256 GB di memoria. Nel caso del modello con capienza minore, in offerta troviamo le tinte Phantom Gray e Phantom White a 649 Euro, ben 230 in meno del valore di listino, fissato a 879 Euro. Se invece preferite i colori Phantom Pink e Phantom Violet sappiate che dovrete spendere un po' di più, poiché i device con queste tinte si trovano in offerta rispettivamente a 729 Euro ed a 747 Euro.

Per quanto riguarda il modello di Samsung Galaxy S21 con memoria da 256 GB, invece, il prezzo scontato è di 698 Euro per i colori Phantom White, Phantom Gray e Phantom Violet; in caso desideriate comprare invece lo smartphone nella tinta Phantom Pink la spesa si alza di addirittura un Euro, arrivando a 699 Euro. Concludiamo queste bizzarre offerte sui device Samsung con Samsung Galaxy Watch 4 Classic con case da 46 mm nelle colorazioni Black e Silver, entrambe scontate allo stesso prezzo di 329 Euro, 70 in meno del valore di listino.