Megattera salva donna da uno squalo e diventano amici 'come cane e padrona'

Qualche giorno fa, il mondo è stato testimone di una storia commovente e incredibile, che ha visto protagonista Nan Hauser, una scienziata specializzata in balene, e una megattera, quando i due si sono re-incontrati. Tutto è iniziato quando la donna stava per essere attaccata da uno squalo tigre, ma è stata salvata proprio da una balena.

Il mammifero l'ha protetta con il suo corpo, sollevandola fuori dall'acqua sulla sua schiena e cercando di nasconderla sotto la sua pinna pettorale. Un gesto di altruismo incredibile, che ha visto il cetaceo mettersi in pericolo per salvare una vita umana.

La storia non finisce qui, perché un anno e 15 giorni dopo, la Hauser ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo salvatore. Dopo aver ricevuto una segnalazione via radio di un avvistamento nella zona, la scienziata si è precipitata in mare e, riconoscendo le due tacche sulla coda dell'animale, ha capito che si trattava proprio del mammifero che l'aveva salvata.

L'incontro è stato emozionante: il cetaceo ha ignorato tutte le altre persone presenti e ha fissato solo la sua amica, nuotando accanto a lei e sfiorandola con il suo corpo. "Era come rivedere il tuo cane che non hai visto per sei mesi", ha commentato la scienziata, ancora incredula per l'incredibile esperienza vissuta.

La Hauser ha espresso il desiderio di poter rincontrare il suo amico cetaceo in futuro, sottolineando quanto sia straordinario il legame che si è creato tra loro. Una storia che lascia senza parole, e che dimostra quanto ancora abbiamo da imparare su questi magnifici giganti degli oceani (che sembrano persino piangere la morte dei loro cuccioli).