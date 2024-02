Meizu non produrrà più smartphone: si concentrerà sull'intelligenza artificiale

Sono passati poco meno di due anni da quando Meizu è stato acquistato da una casa automobilistica, ed oggi arriva un’importante novità. Come riportato dalla stampa cinese, infatti, la società ha annunciato che non produrrà più smartphone e si soffermerà sui prodotti legati all’intelligenza artificiale.

La compagnia infatti domenica scorsa ha comunicato che “terminerà i nuovi progetti sugli smartphone tradizionali” per perseguire una strategia etichettata come “all in AI” nei prossimi tre anni. La comunicazione è arrivata attraverso una dichiarazione pubblicata sull’account WeChat della compagnia dove è spiegato che Meizu svilupperà dispositivo ed un sistema operativo mobile personalizzato aperto a tutti gli LLM.

“Meizu costruirà un ecosistema per aprire completamente i suoi dispositivi AI ai principali sviluppatori globali di LLM, incluso OpenAI, per promuovere congiuntamente l’innovazione e lo sviluppo dell’IA”, ha affermato la società.

Anche Oppo, il quarto produttore di smartphone più importante del mercato, domenica ha annunciato l’inizio dell’era degli “smartphone basati sull’IA” e lo sviluppo di un LLM proprietario battezzato AndresGPT.

La sensazione diffusa, quindi è che il lancio di Galaxy AI da parte di Samsung abbia davvero aperto una nuova era per il settore degli smartphone. Nel corso dei prossimi mesi ed anni, quindi, saranno tanti gli smartphone che faranno dell'IA il fulcro della loro esperienza.