Meliconi lancia il suo negozio online: in vendita accessori TV, cuffie ed auricolari

Meliconi ha annunciato che, in concomitanza con il lancio del nuovo sito web, ha aperto i battenti anche l'esclusivo shop virtuale. La storica azienda italiana specializzata in articoli casalinghi ed accessori per tv, infatti, lancia oggi il suo e-commerce.

Collegandosi all'indirizzo dedicato, infatti, si potrà accedere al negozio online dove è possibile acquistare Telecomandi, supporti TV a muro, da terra e da mobile, accessori elettrodomestici quali kit di sovrapposizione lavatrice/asciugatrice e basi di rialzo elettrodomestici. Ancora, antenne TV, cuffie TV, auricolari, cuffie a cavo o wireless e tanto altro.

Meliconi ha sottolineato che il sito è stato progettato per offrire ai consumatori un'esperienza di acquisto semplice, immediata e piacevole. Cliccando su ogni prodotto è possibile ottenere tutte le informazioni.

Particolarmente interessante è la sezione dedicata ai supporti tv: se si apre un qualsiasi modello di supporto è possibile verificare la compatibilità con il proprio televisore attraverso il menù a tendina presente in basso. Meliconi propone su alcuni modelli anche una garanzia di 10 anni ed indica anche le informazioni di base sulla portata massima e la domensione dei TV compatibili.

Per tutte le informazioni sulle condizioni di vendita e resi, vi rimandiamo alla pagina dedicata contenente tutti i dettagli sui metodi di pagamento, spedizione ed altro.