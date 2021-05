Melinda Gates ha già ricevuto 2,4 miliardi di Dollari di azioni dall'ex marito Bill Gates

Lo stesso giorno in cui Bill e Melinda Gates hanno annunciato il divorzio, l'ex CEO di Microsoft ha trasferito all'ormai ex moglie azioni per un valore complessivo di circa 2,4 miliardi di Dollari. Tali titoli sono legati ad un imbottigliatore di Coca-Cola, un'emittente messicana ed una compagnia ferroviaria.

Gates ha anche trasferito all'ex moglie alcune sue partecipazioni del Canada National Railway Service ed AutoNation, come indicato da alcuni documenti depositati. Cascade Investment, la holding creata da Bill Gates che ha fatto da "cassaforte" per tutte le partecipazioni societarie del filantropo, continua a detenere circa il 12,3% della compagnia ferroviaria ed il 19,2% di AutoNation, ma i documenti evidenziano come non sia più elencato come proprietario delle due compagnie messicane.

Non è chiaro se la coppia abbia già formalizzato un accordo per la separazione o meno, ma secondo i primi calcoli emersi in rete Melinda potrebbe diventare la seconda donna più ricca del globo, dietro solo all'ereditiera di L'Oreal ma davanti all'ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott, che ha annunciato la separazione dal CEO di Amazon nel 2019.

Melinda ha già provveduto a presentare richiesta di divorzio presso la Corte Superiore di King Country. Come stabilito dalla legge dello stato, in caso di mancato accordo prematrimoniale, il patrimonio deve essere diviso a metà.