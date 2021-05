Melinda Gates potrebbe diventare la seconda donna più ricca al mondo dopo il divorzio

Qualche giorno fa Bill e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio dopo 27 anni di matrimonio e, come ampiamente previsto, si preannuncia una separazione da record visto l'immenso patrimonio posseduto dalla coppia ed accumulato negli anni.

Secondo un nuovo articolo pubblicato dal Guardian, alla formalizzazione del divorzio da Bill, Melinda potrebbe diventare la seconda donna più ricca del mondo, piazzandosi anche davanti a MacKenzie Bezos.

Nella lettera di divorzio depositata lunedì presso la Corte Superiore di King Country a Seattle, washington, Melinda Gates ha confermato che il suo matrimonio con Bill si era "irrimediabilmente rotto" ed ha invitato il tribunale a dividere il patrimonio complessivo della coppia, che ammonta a 146 miliardi di Dollari.

Dal momento che la coppia non ha firmato alcun accordo prematrimoniale, e visto che la legge dello stato di Washington prevede che le coppie divorziate dividano equamente le loro risorse, è altamente probabile che si vada per un 50-50, con un patrimonio da 73 miliardi di Dollari per i due ex coniugi.

In questo modo, Melinda sarebbe la seconda donna più ricca del mondo dietro solo a Françoise Bettencourt Meyers, la 67enne proprietaria di L'Oreal, la cui fortuna ereditata ammonta a circa 83 miliardi di Dollari. Bill Gates invece scivolerebbe nella classifica generale di Bloomberg che lo piazza al quarto posto.