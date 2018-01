Meltdown e Spectre: gli aggiornamenti hanno rallentato gli iPhone 6

, di recente, ha rilasciato, l'aggiornamento per il proprio sistema operativo touch che protegge i dispositivi dalle falle di sicurezza. L'update è disponibile sued, e rappresenta un aggiornamento consigliato per tenere i propri dati al sicuro.

A quanto pare, questa patch tenderebbe a rallentare le prestazioni dei dispositivi su cui viene installato.

L'indiscrezione è stata confermata da un utente Melvin Mughal, il quale ha effettuato dei test benchmark sul proprio iPhone prima e dopo aver installato iOS 12.2.2. Senza avviare alcuna applicazione, il test ha mostrato una diminuzione del 41% a livello di prestazioni in single-core dopo l'installazione di iOS 12.2.2 e del 39 per cento in multi-core.

In un post pubblicato, Melvin Mughal sottolinea che "i benchmark mostrano un calo significativo delle prestazioni su iPhone 6 fino al 50 per cento in alcuni benchmark. Questo aggiornamento di protezione però è un 'male necessario', e deve essere installato, come hanno più volte sottolineato gli esperti di sicurezza. La sicurezza non può essere compromessa a favore delle prestazioni".

Alcuni hanno imputato questo calo delle prestazioni al sistema di sicurezza introdotto da Apple qualche mese fa e relativo allo stato di degrado della batteria, ma come vi mostriamo nella tabella presente in calce, l'impatto sulle prestazioni è maggiore a seguito del rilascio di iOS 11.2.2, che ha introdotto il fix per Meltdown e Spectre.