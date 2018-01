Meltdown e Spectre: Microsoft aggiorna i dispositivi della gamma Surface

Dopo gli aggiornamenti per Windows , Microsoft corre nuovamente ai ripari per proteggere i propri utenti dalle falle di sicurezza Meltdown e Spectre , rilasciando una serie di aggiornamenti per i dispositivi della gamma Surface.

Il gigante di Redmond, infatti, nella serata di ieri ha rilasciato diversi aggiornamenti volti a proteggere i dispositivi della linea Surface dalle due vulnerabilità di sicurezza note a tutti e che interessano praticamente tutti i dispositivi realizzati negli ultimi venti anni ed i processori Intel, AMD ed ARM.

Ad oggi, infatti, l'installazione della patch è uno dei principali modi attraverso cui gli utenti possono proteggersi da Meltdown e Spectre. Nel documento di supporto, Microsoft afferma che i propri ingegneri sono consapevoli dell'impatto che potrebbero avere le due vulnerabilità sugli utenti ed i propri servizi cloud, e per questo ha già tentato di correggerle.

Almeno al momento, Microsoft sottolinea come nessuno sia stato in grado di sfruttare le falle, ma nel frattempo ha rilasciato una patch per i seguenti dispositivi basati su Windows:

Surface Pro 3

Surface Pro 4

Surface Book

Surface Studio

Surface Pro Model 1796

Surface Laptop

Surface Pro con LTE Advanced

Surface Book 2

Un portavoce di Microsoft, parlando con The Verge, ha invitato tutti gli utenti ad effettuare il download dell'aggiornamento attraverso l'apposito menù aggiornamento o visitando il Microsoft Download Center. La compagnia, inoltre, invita gli utenti ad attendere la notifica degli aggiornamenti firmware che presentano nel changelog le indicazioni sulle falle Meltdown e Spectre, in modo tale da evitare il download di versioni più vecchie.