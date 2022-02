Membro del congresso USA propone di cacciare la Russia dalla Stazione Spaziale

Le conseguenze dell'attacco della Russia in Ucraine stanno avendo un impatto importante. Oltre alle pesanti sanzioni che l'Unione Europea ha già promesso al paese, Twitter ha già bloccato le pubblicità e le sponsorizzazioni in Ucraina e Russia. Le polemiche si sono spostate anche nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Per decenni, come sappiamo, la Russia è stata uno dei principali collaboratori di altre nazioni nell'invio nello spazio di astronauti, satelliti e altri veicoli spaziali. Perfino oggi il paese rimane il principale partner degli Stati Uniti all'infuori della Terra. Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare a causa delle tensioni internazionali.

"È ora di sostituire i russi sulla Stazione Spaziale Internazionale", ha affermato su Twitter il membro del Congresso del Texas Dan Crenshaw. "Escludiamoli dal programma, addestriamo alcuni cosmonauti ucraini e vediamo se Elon Musk può sostituire la metà russa della stazione con qualcosa che non sta andando in pezzi". Nel 2024, infatti, la Russia potrebbe abbandonare l'ISS.

Nel frattempo, questo giovedì Dmitry Rogozin, il capo dell'agenzia spaziale russa, ha avvertito che le nuove sanzioni statunitensi potrebbero portare alla distruzione di questa "cooperazione". "Sono triste e preoccupato perché l'aggressione continua a peggiorare in Ucraina", ha invece twittato Josef Aschbacher, capo dell'Agenzia spaziale europea. "Con gli Stati membri dell'ESA, prenderemo tutte le decisioni necessarie. Per ora, il supporto per le nostre missioni e colleghi continua fino a nuovo avviso".

Per adesso la situazione all'interno dell'ISS è la stessa di sempre: sia i cosmonauti russi che gli astronauti della NASA si trovano a bordo. Tuttavia... non è ancora chiaro quello che succederà in futuro.