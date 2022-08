Ogni membro della famiglia reale inglese ha un piano per la sua eventuale morte

“Forth Bridge”, “Menai Bridge”, “London Bridge”, se siete degli appassionati di storia e politica inglese, il nome di questi ponti britannici non vi sembreranno nuovi. Esiste un piano di emergenza da attuare nel caso in cui la regina muoia, ed è così dagli anni '60. Ci sono piani del genere per tutti i membri anziani della famiglia reale.

Ognuno ha un nome in codice diverso, tipicamente basato sui ponti, a quanto pare per nessun motivo apparente. Ci sono persino simulazioni condotte su base annuale per assicurarsi che tutti sappiano cosa fare alla morte di un membro della famiglia reale. Presumiamo che ciò includa centinaia di dipendenti interni, personale di sicurezza, impiegati distribuiti in più proprietà e località.

Il ragionamento per questo tipo di preparazione sembra reggere: mostrarsi al mondo capaci di dominare le intemperie politiche scaturite dalla morte di un monarca. Per aiutare nel mantenimento di tale ordine, ogni reale ha anche un nome in codice.

La caratteristica chiave e generale di tutti i nomi in codice e i piani di morte dei reali è la segretezza e il silenzio, come spiega il Bristol Post. Il pubblico non deve sapere della morte in questione fino a quando i piani non saranno stati messi in moto.

Quando il principe Filippo è morto nel 2021, è diventato noto esattamente quanto fosse coinvolto nella pianificazione del proprio funerale. Quei piani, iniziati dal nome in codice "Operation Forth Bridge" - dal nome di un ponte ferroviario vicino a Edimburgo, in Scozia - prevedevano che una Land Rover trasportasse il suo corpo in onore del suo servizio militare, una bara biodegradabile al 100% composta da lana domestica e un atteggiamento generale "senza complicazioni" tipico del principe Filippo.

Un altro importante membro della famiglia reale con un nome in codice e piani di morte è il principe Carlo. I fan della serie Netflix "The Crown" potrebbero già avere familiarità con la frase usata per parlare della sua morte: "Operation Menai Bridge", dal nome di un ponte in Galles.

All'epoca, Carlo, la principessa Diana e Sarah Ferguson, duchessa di York stavano facendo un’escursione sugli sci a Klosters, in Svizzera, quando una valanga precipitò dal monte Gotschnagrat. Circa 91 metri sotto la neve cadente stavano sciando sei persone, incluso il principe Carlo. Diana e Sarah Ferguson non erano sulle piste in quel momento, ma alcuni dei loro amici lo erano, tra cui il maggiore Hugh Lindsay e Patricia Palmer-Tomkinson, il primo morto e la seconda gravemente ferita. A quel tempo, si presumeva che Carlo fosse morto e fu invocato il nome in codice "Operazione Menai Bridge".

Sappiamo cosa vi state chiedendo: il nome in codice della principessa Diana era “Noah”.