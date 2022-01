Il memecoin Grimacecoin cresce del +250000% dopo la risposta di McDonald's a Musk

La proposta di Elon Musk a McDonald's, in cui il CEO di SpaceX e Tesla si è offerto di mangiare un Happy Meal in TV se la catena dovesse accettare i Dogecoin, ha provocato la risposta dei social media manager di McDonald's, che hanno controbattuto in maniera ironica.

Come mostriamo nel tweet in calce, McDonald's si è detta pronta ad accettare Dogecoin solo se Tesla dovesse abbracciare i Grimacecoin, un token che non esiste in quanto oggetto evidentemente di uno scherzo.

Tuttavia, gli speculatori del mercato delle criptovalute non hanno perso tempo ed hanno immediatamente creato l memecoin Crimacecoin, che in poche ore è cresciuto del 285.641%, in quanto evidentemente in molti hanno colto l'opportunità di fare soldi in un mercato dei token che negli ultimi giorni ha riportato forti perdite.

Come spiegato da CoinDesk, nelle ore successive alla pubblicazione del tweet sono stati creati quasi 10 grimacecoin sulla rete Binance Smart Chain, ed uno di questi è partito da 0,0007 Dollari per poi raggiungere il picco di 2 Dollari, salvo poi crollare a 0,60 Dollari. Insomma, si è trattata dell'ennesima bolla che è esplosa nel giro di poche ore e che non ha fatto altro che massimizzare i profitti degli speculatori.

Come sempre, vi invitiamo a stare al riparo da memecoin di questo tipo, da molti etichettati "shitcoin".

Nel frattempo, in giornata odierna si registrano dei timidi segnali di ripresa da parte del mercato delle criptovalute.