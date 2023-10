La memoria è 'gestita' dai neuroni giusto? E se vi dicessimo che ci siamo sbagliati?

Un recente ed affascinante studio pubblicato sulla rivista Neuron da un team di ricercatori dell’Università di New York, dimostra come anche i capillari abbiano un ruolo fondamentale nella formazione (e nel consolidamento) dei ricordi. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Proprio quando pensavamo di aver scoperto il segreto della memoria, ecco arrivare uno studio che stravolge completamente le attuali convinzioni scientifiche. In particolare, gli esperimenti sono stati condotti su alcuni topi che hanno mostrato risultati incredibili.

Per quanto siano sicuramente meno famosi dei neuroni, le cellule responsabili (almeno in parte) della formazione e del consolidamento dei ricordi, ed in particolare della memoria a lungo termine, sono i cosiddetti periciti.

Si tratta di piccoli organelli (la traduzione letterale è "cellule che stanno intorno") che avvolgono letteralmente i singoli capillari presenti nel nostro sistema vascolare e che lavorano in perfetta sinergia con i ben più noti neuroni.

Svolgono diversi compiti, tra cui la gestione della quantità di sangue che attraversa venule e capillari e il mantenimento di una delle membrane più importanti del nostro organismo, la barriera emato-encefalica.

Attraverso lo studio, è stato possibile identificare l’origine dell’ormone Igf2, già noto per la sua capacità di migliorare la fase di apprendimento in alcune regioni del cervello. A discapito di quanto si pensasse prima, tale ormone risulta infatti significativamente più presente a livello dei periciti anziché a livello dei singoli neuroni.

Attraverso un complesso meccaniscma dunque, i periciti incrementano la produzione di Igf2 che a sua volta elicita la risposta dei neuroni deputati alla memoria nelle specifiche aree del nostro cervello.

"Questo lavoro collega tra loro dei puntini importanti tra il ruolo dei periciti nella memoria e studi precedenti, che invece mostravano come queste cellule vadano perdute in diverse malattie neurodegenerative, tra cui il morbo di Alzheimer e altre forme di demenza", afferma Benjamin Bessières uno degli autori dello studio.

Dopo aver visto i neuroni che suonano i Pink Floyd, questa volta abbiamo probabilmente scoperto quanto complesso sia un sistema che credevamo di conoscere: la memoria.