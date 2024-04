Memoria interna da 2 TB con dissipazione del calore a un PREZZO UNICO!

Crucial T705 SSD 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 Edizione Limitata offre una velocità straordinaria. Ottieni infatti letture o scritture sequenziali fino a 14.500 o 12.700MB/s e letture o scritture casuali fino a 1.550K e 1.800K IOPS. Lo sconto è molto allettante: il 27% per un prezzo forse irripetibile: 360,99 euro. Otterrai così fino a 2 TB di memoria.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA E' progettato in alluminio e rame per la massima dissipazione del calore e per ottenere le massime prestazioni senza ventole rumorose o raffreddamento a liquido. Non dovrai così più temere il surriscaldamento del dispositivo anche in caso di uso intensivo nelle ore più calde.

Prodotto internamente con l’innovativa NAND Micron TLC a 232 strati per CPU Intel Core di 13-14a generazione e AMD Ryzen 7000.

Non manca poi l'utilizzo della moderna Intelligenza artificiale: progettato per gestire le esigenze di applicazioni di IA ad alta densità di dati, con prestazioni superiori fino al 55% rispetto agli SSD Gen4, risultati di valori di benchmark SPECwpc.

Potrai archiviare più giochi, file multimediali in UHD/8K+, app, file e altro ancora.

Neppure il design è stato lasciato al caso: un elegante colore bianco.

