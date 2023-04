Uno smartphone con memoria piena pesa più di uno vuoto? La scienza risponde

Dopo aver scoperto che il prezzo degli smartphone potrebbe aumentare con dei chip "made in the USA", cerchiamo di rispondere ad un altro annoso quesito che attanaglia le menti di tutti i proprietari di un telefono iOS o Android. Ma è vero che la memoria dello smartphone influisce sul peso del device, soprattutto quando è piena?

Per farla breve, il "mito" è questo: uno smartphone con la memoria piena pesa più di uno con la memoria vuota. Ma sarà vero? Se pensate alla vostra esperienza personale, la risposta è un chiaro "no": nessuno smartphone, laptop, tablet o PC aumenta di peso man mano che il suo storage si riempie di dati. O meglio, nessun device ha un incremento di peso tale da essere immediatamente percepibile da chi lo utilizza.

Spostandoci dal campo della pratica e addentrandoci nella speculazione e nella teoria, però, le cose cambiano. Inserire nuovi dati nella memoria di uno smartphone significa, in una spiegazione ridotta ai minimi termini, cambiare lo stato della sua memoria, da 0 a 1. Diversi stati equivalgono a diversi livelli di energia immagazzinata nella memoria.

Esiste una relazione che lega la massa di un corpo alla sua energia: stiamo parlando della famosissima equazione di Einstein, per cui E=mc^2. In linea puramente teorica, dunque, poiché lo stato "0" corrisponde ad un livello di energia minore dello stato "1", ad ogni bit di informazione scritta su una memoria questa aumenta di peso, poiché analogamente aumenta l'energia totale del sistema.

Il professore di Architettura e Ingegneria dei Computer dell'Università della California di Berkeley John D. Kubiatowicz ha calcolato che ogni bit aumenta l'energia di una memoria di 10^-15 Joule. Convertendo tale energia in una massa, stiamo parlando di un incremento di 10^-32 chilogrammi per ogni bit di memoria occupato su uno smartphone, un tablet o un PC.

A conti fatti, una memoria da 256 GB (della quale possiamo occupare un massimo di 200 GB circa), nel caso in cui fosse piena fino all'ultimo bit, peserebbe 2* 10^-21 chilogrammi in più di una memoria del tutto vuota, per via del maggiore numero di elettroni presente al suo interno. Si tratta di un incremento di peso di centinaia di milioni di volte inferiore alla massa di un granello di sabbia o di polvere, dunque impossibile da percepire da un essere umano!