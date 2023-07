La memoria del cervello umano, potrebbe mai essere esaurita? La risposta ti stupirà

Prima di dare una risposta al quesito, è importante fare chiarezza; la memoria umana dipende dalla costante formazione di nuove connessioni neurali. Il cervello pare abbia un numero finito di neuroni e, di conseguenza, uno spazio limitato dove inserire le connessioni.

Quando ricordiamo un evento del passato che ci ha particolarmente segnati, si attivano moltissime reti di cellule interconnesse. A volte, però, può capitare che il cervello ci inganni generando falsi ricordi e questo succede quando le suddette cellule utilizzano connessioni diverse, mischiate tra loro.

Dunque, quando la memoria risulta essere sovraccarica può capitare che i ricordi si confondano e le informazioni del passato si mischino con quelle recenti, falsificando parzialmente o completamente un ricordo legato ad un avvenimento del lontano o recente passato.

In sostanza, la memoria può essere piena ma non potrà mai esaurirsi. Un cervello sano non smetterà mai di imparare e di immagazzinare informazioni sempre nuove ma tuttavia, in caso di malattie o altre condizioni, la funzionalità della memoria potrebbe risultare inefficiente o, addirittura, interrompersi.

La vecchiaia, per esempio, non sarà mai la migliore amica della memoria. Visto l'ammontare di cose da ricordare, le connessioni di cui parlavamo prima diventano molto più complesse ed è per questo motivo che gli anziani riscontrano non poche difficoltà a ricordare fatti accaduti realmente.

Nonostante, dunque, alcune patologie e l'invecchiamento, la memoria umana non potrà mai essere esaurita. Il cervello ha superato di gran lunga tutte le capacità dei dispositivi elettronici e qualcuno si è anche preso la briga di capire quanta memoria ha a disposizione.