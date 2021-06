La memoria RAM DDR5 rimpiazzerà i moduli DDR4 entro il 2023

La memoria RAM DDR5 sta piano piano prendendo piede sul mercato globale: mentre aziende come GeIL lanciano i loro kit ad alte prestazioni per soddisfare le richieste relative al nuovo standard, ricercatori industriali come i francesi di Yole Développement hanno già concluso le loro analisi e previsioni relativamente a come cambierà il mercato.

La loro ricerca, ripresa anche da Tom's Hardware, osserva che la diffusione dei moduli DD5 inizierà principalmente dai server e già nel corso del 2022 dovrebbe raggiungere una quota di mercato pari al 25%. Nel 2023, invece, la quota di memorie DDR4 verrà superata dalla DDR5 che approderà dunque su PC consumer e anche smartphone, raggiungendo infine il 50-55% di share, come potete vedere anche dal grafico in calce all’articolo.

In esso potrete vedere anche il passato del mercato RAM: lo standard DDR4 si è diffuso altrettanto rapidamente, debuttando nel 2014 e poi raggiungendo il 55% circa nel 2016, esattamente come previsto per il caso del nuovo standard DDR5.

Senza dubbio agli inizi la RAM DDR5 sarà particolarmente costosa e non si inserirà facilmente nelle tecnologie attuali. Ciononostante, Yole Développement prevede una crescita vertiginosa della domanda piuttosto presto, tanto che il mercato complessivo dovrebbe superare il valore di 200 miliardi di Dollari entro il 2026 grazie alla spinta dell’ultimo standard tecnico proposto.

Il grande problema, come nel caso di processori e chip grafici, riguarda la carenza di componenti e il mercato rallentato dalla pandemia degli ultimi due anni, ancora in corso con nuove varianti e nuovi rischi in tutto il mondo. La speranza dell’industria e dell’utente medio rimane quella di vedere la situazione ri-stabilizzarsi definitivamente nel corso dei prossimi mesi, ma sarà solo il tempo a darci una risposta definitiva.

Nel mentre, se avete ancora diversi punti di domanda relativamente alle RAM DDR5 vi rimandiamo all’articolo apposito in cui abbiamo spiegato come funzionano e quanto sono potenti.