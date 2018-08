Memorie NAND Flash costeranno probabilmente 0,07€/GB nel 2019: SSD a poche decine di euro

E' incredibile come il progresso tecnologico sia arrivato a tal punto in relativamente pochi anni. Pensate che, nel 2019, si stima che le memorie NAND Flash costeranno circa 7 centesimi per GB.

Si tratterebbe di un minimo storico, con il tutto che porterebbe grandi benefici anche ai consumatori. Ci ha pensato Jim Handy di Objective Analysis a rilasciare le succitate stime nel contesto dell'ultima edizione del Flash Memory Summit.

In particolare, l'abbassamento dei prezzi sarebbe reso possibile dalla recente introduzione della tecnologia QLC, che prevede 4 bit per cella e aumenta la densità, andando dunque a ridurre i costi. Oltre a questo, i maggiori produttori mondiali di memorie NAND Flash realizzano anche DRAM, mercato che sta dando grandi profitti e che secondo Handy sarà in grado di sostenere i nuovi costi.

Basti pensare, infatti, che la maggior parte degli odierni SSD è costituita da delle memorie NAND Flash, un chip DRAM e altri componenti a basso costo. Handy stima che i costi degli SSD arriveranno, nel 2019, a circa 175 euro per quanto riguarda quelli con capacità da 2TB, a circa 105 euro per quelli da 1TB e, infine, a quasi 60 euro per gli SSD da 512GB.

Insomma, sembrano esserci buone notizie in tal senso, se pensiamo che attualmente un SSD da 512GB costa dai 90 euro in su, prendendo in esame i prezzi di Amazon.it.