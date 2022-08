Memorie RAM DDR5 Corsair al prezzo più basso di sempre su Amazon, da non perdere!

Dopo avervi proposto in giornata 5 laptop da gaming MSI in offerta su Amazon, torniamo dallo stesso rivenditore per proporvi alcuni pacchetti di RAM DDR5 a marchio Corsair a prezzi imperdibili, pari o estremamente vicini al minimo storico registrato sul portale di e-commerce.

Tra i tanti kit di memorie RAM in offerta su Amazon in questo periodo, ecco le memorie DDR5 Corsair Vengeance ora a ottimi prezzi:

CORSAIR VENGEANCE DDR5 32 GB (2x16 GB) DDR5 4800MHz C40 Memoria per Desktop (Regolazione della tensione a bordo, Profili XMP 3.0 personalizzati, Fattore di forma compatto, Compatibile con Intel) Nero: 231,99 Euro (280,99 Euro)

C40 Memoria per Desktop (Regolazione della tensione a bordo, Profili XMP 3.0 personalizzati, Fattore di forma compatto, Compatibile con Intel) Nero: 231,99 Euro (280,99 Euro) Corsair Vengeance DDR5 32 GB (2x16 GB) 5200MHz C40 Memoria per Desktop (Regolazione della tensione a bordo, Profili XMP 3.0 personalizzati, Fattore di forma compatto, Compatibile con Intel) Nero: 209,99 Euro (349,99 Euro)

Il kit da 32 GB a 5.200 MHz ieri ha toccato il minimo storico di 206,85 Euro, ergo ora vi dista di appena 3,14 Euro; al contempo il kit da 4800 MHz è ufficialmente al prezzo più basso di sempre. Peraltro, è sempre Amazon che si occupa della vendita e della spedizione, con quest’ultima gratuita ai clienti Prime anche in un singolo giorno. Il pagamento, trattandosi di prodotti particolarmente costosi, è effettuabile in unica soluzione o a rate con Cofidis.

Restando nell’ambito del gaming, sullo stesso portale potrete trovare cuffie da gaming di vari marchi in offerta.