Memorie RAM DDR5 Kingston al prezzo più basso di sempre su Amazon, che sconti!

Nella medesima giornata in cui Amazon lancia il Negozio di San Valentino, la stessa società rilancia tra le pagine del suo catalogo delle memorie RAM DDR5 firmate Kingston a prezzi speciali. Contro ogni previsione, a neanche un anno dal lancio la RAM di ultima generazione viene proposta anche a quasi metà prezzo.

Considerato che lo standard RAM DDR5 è diventato disponibile soltanto nella primavera/estate del 2022, notare delle soluzioni di fascia alta da gaming al prezzo più basso di sempre è davvero sorprendente. In questo caso ci troviamo dinanzi a banchi singoli e doppi da 16 GB, con velocità pari a 5200 MT/s o 6000 MT/s.

Ad aprire le danze in ordine di prezzo è il modulo singolo Kingston Fury Beast DDR5 RGB da 16 GB a 5200 MT/s proposto a 82,98 euro al posto di 131,99 euro; si tratta, come conferma il grafico di Keepa, del prezzo più basso di sempre proposto dal colosso dell’e-commerce. Segue altrimenti il Kingston Fury Beast DDR5 da 16 GB a 6000 MT/s proposto a 98,98 euro anziché 171,99 euro; in questo caso, la distanza dal minimo storico è di un euro. Infine, il kit Kingston Fury Beast DDR5 da 32 GB (composto da due banchi da 16 GB) a 5200 MT/s scende da 168,99 euro a 142,49 euro, e si tratta a tutti gli effetti del minimo raggiunto in oltre 250 giorni di disponibilità.

Amazon garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime anche in un giorno e il pagamento può essere effettuato soltanto in unica soluzione, eccetto per il kit da 32 GB acquistabile in cinque rate senza interessi.

