Memorie RAM DDR5: Team Group annuncia il primo modello RGB, G.Skill prepara le Trident Z

Le memorie RAM DDR5 stanno lentamente diventando sempre più popolari, complice l’aumento di modelli sul mercato proposti dai principali marchi del settore. Per esempio, lo scorso giugno Team Group ha lanciato le prime memorie DDR5 al mondo per consumer, ma ora si prepara a fare il bis.

Team Group ha infatti svelato le memorie Force Vulcan DDR5 dual-channel proposte nell’unica soluzione 2x32 GB e con supporto alla frequenza di 5.200 MHz; non manca poi il supporto a Intel XMP 3.0 e all’overclocking, mentre per il raffreddamento troviamo una soluzione in lega di alluminio con gel di raffreddamento per rimuovere rapidamente e con maggiore efficienza il calore.

Allo stesso modo, Team Group presenta la prima memoria RAM DDR5 con illuminazione RGB, ovvero T-Force Delta RGB DDR5: la frequenza supportata è sempre pari a 5.200 MHz, ma troviamo kit single-channel da 16/32 GB o anche dual-channel 2x16 GB o 2x32 GB. Sia questo modello che quello citato sopra saranno disponibili per l’acquisto a partire da fine 2021, a prezzi ancora non specificati.

Anche la casa taiwanese G.Skill, da tempo nota agli amanti del gaming su PC per le sue memorie RAM ad alte prestazioni, ha annunci imminenti per il pubblico: il post su Twitter allegato in calce a questa notizia mostra chiaramente come la società si stia preparando al lancio dell’inedita gamma G.Skill Trident Z DDR5. Al momento non è noto alcun dettaglio tecnico a proposito di queste memorie RAM, ciononostante possiamo già prevedere la dotazione di soluzioni RGB subito distinguibili, come da tradizione del brand.

Lo scorso agosto abbiamo invece visto i progetti di Corsair per memorie RAM DDR5, dotate della tecnologia di raffreddamento DHX.