Dove sono memorizzate le password Wi-Fi? Il percorso per Windows 11

Presto Microsoft permetterà di condividere l'accesso al Wifi da Windows 11, mostrando un QR Code che consentirà di ottenere la chiave d'accesso. Tuttavia, forse non tutti sanno che è già possibile leggere la password della rete a cui siamo connessi.

Il sistema operativo Windows 11, infatti, consente di ottenere svariate informazioni circa la rete e lo stato della connessione e tra questi dati c'è proprio la chiave d'accesso.

Per poterla leggere in chiaro, per prima cosa accendete il PC ed effettuate l'accesso al vostro profilo. A questo punto, dal menu Start scegliete Impostazioni per aprire le impostazioni di sistema, da cui dovrete spostarvi, attraverso il menu laterale di sinistra, nella sezione Rete e Internet.

Una volta dentro il centro di controllo delle connessioni, cliccate su Wi-Fi e scegliete la voce che vi interessa. Se cercate la password della rete a cui siete connessi, cliccate su Proprietà di "Nomedellarete", altrimenti Gestisci reti note.

Nella lista di reti che vi comparirà a schermo, scorrete fino a trovare quella che vi interessa: una volta dentro, sarete in una schermata identica a quella delle Proprietà della rete connessa.

Scorrete in basso fino alla voce Visualizza chiave di sicurezza Wi-Fi e premete il bottone Visualizza. Un popup, a questo punto, vi mostrerà la password in chiaro.