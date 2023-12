Memory Card Samsung: il posto migliore per i ricordi di Natale

Le memorie Samsung sono tra le più popolari e apprezzate sulla piazza, sia per prestazioni che per affidabilità. Mentre entriamo nel vivo del periodo natalizio, poi, districarsi tra le numerose opzioni disponibili potrebbe diventare un'impresa.

Abbiamo pensato di offrirvi questa breve panoramica per orientarvi al meglio tra le proposte di Samsung nel segmento delle SD e MicroSD, formati ampiamente utilizzati soprattutto in fotografia, per salvare i propri scatti preferiti oppure per i professionisti affamati di spazio extra. Il catalogo Samsung in termini di memory card si suddivide essenzialmente in due blocchi distinti, le SD e MicroSD Samsung EVO Plus e le Samsung PRO. Le EVO Plus sono pensate in maniera più specifica per il livello consumer, dunque se pensate di utilizzarle per le vostre passioni ma non volete lasciare nulla al caso. Proprio per questo, quando si pensa a questa gamma di prodotti si parla di Samsung EVO Plus for Creators, mentre le opzioni PRO sono sviluppate principalmente per i professionisti che cercano il massimo in termini di prestazioni e sicurezza, e a suggerirlo ci pensa anche stavolta il nome: Samsung PRO for Professionals.

Esiste poi una terza opzione, le Samsung EVO Pro Endurance, pensate per un pubblico ancora più specifico. Partiamo proprio da queste ultime: progettate per offrire il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità nel campo della videosorveglianza, sono garantite per una durata eccezionale fino a 140.000 ore di registrazione e riscrittura, l'equivalente di 16 anni di registrazioni continuative. Queste memorie hanno una velocità di lettura fino a 100 MB/s e di scrittura fino a 40 MB/s. Le trovate sullo shop ufficiale a partire dai 14,99 euro del taglio da 32 GB, ma è possibile scegliere fino a 256 GB per le vostre esigenze di sicurezza e monitoraggio.

La gamma PRO si distingue in PRO Plus e PRO Ultimate. Le PRO Plus sono disponibili nei tagli da 64, 128, 256 e 512 GB con prezzi a partire da 29,99 euro per la versione MicroSD e da 16,99 euro per la SD da 64 GB.

Con velocità di lettura/scrittura di 180/130 MB/s e sicurezza a 7 livelli, sono progettate per garantire performance estreme per registrare in 4K.

Se a questo livello di sicurezza volete aggiungere anche la protezione ai liquidi, le PRO Ultimate fanno al caso vostro: registra video senza lag in 4K con il tuo drone o la tua action cam e raggiungi il tuo massimo potenziale creativo grazie a velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 200 MB/s e 130 MB/s . Sul sito web di Samsung trovate le microSD waterproof a partire da 34,99 euro per il modello da 128 GB, con opzioni anche da 256 e da 512 GB. Infine, il modello consumer per eccellenza, le memorie per chi ha bisogno di tanto spazio al giusto prezzo, ancora meglio con le offerte: le microSD Samsung EVO Plus sono attualmente in offerta nel taglio da 512 GB a 52,99 euro anziché 74,99 euro. Sul portale, le microSD sono disponibili anche da 64, 128 e 256 GB.

Per le SD più grandi i tagli a disposizione sono quattro, ovvero 32, 64, 128 e 256 GB, con prezzi a partire da 9,99 euro.