Meng Meng ha dato alla luce i primi due cuccioli di panda della Germania

E’ di poche ore fa la notizia di un lieto evento avvenuto nello zoo di Berlino: il panda femmina Meng Meng ha dato alla luce, la sera di sabato, due gemelli nati a distanza di un’ora l’uno dall’altro.

Lo zoo di Berlino si è dimostrato entusiasta e ne ha dato l’annuncio anche sui social, sottolineando quanto sia complicato allevare i panda e, di conseguenza, quanto grande sia la soddisfazione nel vederli perpetrare questa specie tanto amata quanto preziosa.

Si tratta della prima nascita di panda in Germania, evento che va’ ad affiancarsi alla notizia, risalente ormai ad un mese fa, della nascita di due Panda Giganti nello zoo belga di Pairi Daiza.

I cuccioli sono in buona salute così come la madre, così assicura lo zoo di Berlino accompagnando alla dichiarazione un video che mostra i suggestivi, primi momenti di Meng Meng con le sue piccole creature rosate e fragili e, diciamocelo affettuosamente, piuttosto chiacchierone a giudicare dagli acuti strilli che emettevano.

Di poco più di 130 grammi l’uno e 180 grammi l’altro, il loro sesso non è ancora stato identificato ma quello che è certo è che lo Zoo di Berlino darà orgogliosamente notizie e testimonianze sui nuovi pupilli di casa.

Tra quattro anni, però, i due cuccioli dovranno tornare in Cina perché, di fatto, come i loro genitori, mantengono la “cittadinanza” cinese.

Lo zoo di Berlino è celebre, inoltre, per aver ospitato il più vecchio panda del mondo, Bao Bao.

Ricordiamo che Meng Meng e il suo compagno, Jiao Qing, furono ceduti dalla Cina allo zoo di Berlino nel 2017.

Questa specie è particolarmente importante per il paese asiatico tanto che “cede” queste creature solo agli Stati che ritiene affidabili e con cui ha stretto salde relazioni.

Quattrocento panda vivono negli zoo del mondo ma solo in progetti di conservazione della specie coordinati dalla Cina stessa mentre in natura, attualmente, ne vivono più di 1800, 800 in più rispetto agli anni ’70. Un traguardo importante, dunque, per la sopravvivenza e la crescita del numero di esemplari di panda nel mondo.