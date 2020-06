La meraviglia della natura in un video: la nascita di un cucciolo di beluga

Durante la pandemia sono accaduti diversi eventi importanti negli zoo e negli acquari di tutto il mondo: dall'accoppiamento di due panda che ci provavano da anni, alla recente nascita di un cucciolo di beluga al Georgia Aquarium.

Whisper, una balena beluga di 20 anni, ha dato alla luce una femminuccia sana il 17 maggio dopo una gravidanza di 15 mesi. Alla nascita, la creatura - che non ha ancora ricevuto un nome - pesava 79 chilogrammi ed era lunga 1.6 metri. Secondo quanto riferito, mamma e bambina stanno "davvero bene".

"Siamo così orgogliosi di Whisper e felicissimi di accogliere il suo cucciolo nella nostra famiglia del Georgia Aquarium", afferma Dennis Christen, direttore senior delle operazioni zoologiche, dei mammiferi e degli uccelli del Georgia Aquarium, in un comunicato stampa. "Gli saremo sempre accanto mentre continua a crescere e imparare da Whisper."

Nei mesi successivi alle misure di allontanamento in tutto il mondo, l'acquario ha trasformato i suoi piani di nascita per proteggere il personale garantendo al contempo che il parto di Whisper fosse sicuro. Diverse squadre sono state incaricate di vari ruoli, come il team incaricato di prepararsi con l'attrezzatura subacquea in caso il cucciolo avesse avuto bisogno di assistenza per emergere. Nel bel mezzo del suo travaglio, infatti, Whisper aveva smesso di nuotare, spingendo un team di operatori sanitari a somministrare dell'ossitocina per aiutare a stimolare le contrazioni.

Le balene beluga (Delphinapterus leucas) si trovano di solito nelle acque artiche di tutto il mondo e sono considerate dalla IUCN come una specie di "preoccupazione minore". La nascita segna un "evento raro" poiché un solo un piccolo di beluga è nato negli ultimi tre anni in un acquario. "Il nostro team per la salute degli animali continua a monitorare Whisper e il suo cucciolo. Le prossime settimane sono importanti per lo sviluppo della creatura e ci sono traguardi da raggiungere, stiamo offrendo a mamma e figlio tutto il supporto e il tempo di cui hanno bisogno", afferma infine la dott.ssa Tonya Clauss, vice presidente per la salute animale e ambientale presso il Georgia Aquarium.