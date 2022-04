La meraviglia della natura in un video sulla schiusa dei primi draghi di Komodo

L'Australian Reptile Park ha condiviso con il mondo un fantastico video sulla schiusa di alcuni draghi di Komodo per la prima volta in Australia. Nello stato, infatti, le creature non erano mai nate con successo. Adesso, la specie ha finalmente visto la luce con la nascita di tre di queste creature.

Così come potrete immaginare, far schiudere le uova non è semplice: innanzitutto devono essere incubate per 7 mesi. "Un sacco di lavoro è dedicato al solo allevamento dei draghi di Komodo", ha affermato Jake Meney, capo custode dei rettili, in una dichiarazione. "Questi sono animali che potrebbero potenzialmente uccidersi a vicenda e causare seri danni a noi custodi nel processo".

I tre nascituri sono stati dati alla luce dai genitori Kraken e Daenerys. Nel momento in cui stiamo scrivendo pesano tra i 112 e 116 grammi e sono lunghi solo 40 centimetri. La loro stazza è destinata ad aumentare perché i draghi di Komodo sono le lucertole più grandi del mondo (per questo si vuole aprire un Jurassic Park).

Queste creature, una volta diventate adulte, pesano circa 70 chilogrammi e arrivano a una lunghezza di 3,13 metri. L'Australian Reptile Park è ora il primo zoo in Australia ad aver allevato e schiuso con successo draghi di Komodo per la prima volta in assoluto. "La fase successiva è garantire il successo dell'allevamento dei piccoli", afferma infine Meney.

