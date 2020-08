Le meraviglie del cielo di agosto continuano: Congiunzioni planetarie e non solo

Lo spettacolo del cielo notturno di agosto affascina e attira ogni anno sempre più curiosi e amanti delle stelle. Proprio in questi giorni abbiamo assistito ad una bellissima danza tra tre corpi celesti a noi molto noti: Giove, Saturno e la Luna .

La loro congiunzione è iniziata nella notte tra l’1 e il 2 agosto, portando il nostro satellite dapprima a “sfiorare” il Gigante del sistema solare, e poi nella notte successiva ad incontrarsi con il Signore degli anelli. La congiunzione è stata particolarmente affascinante in quanto la Luna ha mostrato il massimo del suo splendore, diventando piena al 100% proprio durante la suddetta serata.



Tali congiunzioni sono uno spettacolo non così raro, e lo dobbiamo all'incredibile sintonia dei moti del nostro sistema solare (e un po’ anche alla fortuna di vivere su un punto osservativo di vantaggio come la Terra). Basti pensare che in questo periodo Giove dista da noi più di 779 milioni di km, mentre Saturno è ancora più distante, ad oltre 1,4 miliardi di km. La Luna, essendoci molto più vicina - e occupando una porzione di cielo nettamente più discreta – permette questi incastri e “puzzle” cosmici rendendo le serate tanto avvincenti quanto romantiche, a seconda dei propri gusti.

Questa vicinanza dei pianeti più grandi del sistema solare cela in sé un avvenimento molto più importante: la congiunzione dei due corpi celesti infatti, è piuttosto rara di quanto si possa pensare e avviene circa ogni 20 anni. L’evento che vediamo nei cieli di agosto, in questo periodo, è l’inizio di una straordinaria unione che culminerà tra il 20 e il 22 dicembre 2020, quando Giove e Saturno saranno così vicini da sembrare un unico punto luminoso (anche con un telescopio, sfruttando alti ingrandimenti, sarà possibili osservarli in contemporanea nel proprio campo visivo!). Sarà la culminazione della cosiddetta “congiunzione eliocentrica” (molto più rara e spettacolare di quelle "geocentriche") e non vediamo l’ora di potervi assistere e di raccontarvela più in dettaglio.

Se vi siete persi lo spettacolo dei giorni appena passati non disperate, il trittico di Luna-Giove-Saturno è ancora interessante da osservare, mostrandosi in queste sere come una sorta di trenino in fila indiana. Ricordatevi di puntare lo sguardo verso S-SE dopo le 22:30 circa! Inoltre, per tutto il mese di agosto, vi saranno altri affascinanti avvenimenti a cui assistere, tra cui i famosi sciami delle Perseidi, Acquaridi e Capricornidi.