Le meraviglie del cielo serale di ottobre: congiunzioni e sciami meteorici!

Stiamo per lasciarci alle spalle il periodo caldo ed estivo che è sinonimo non solo di tante sudate, ma anche di serate lunghe e piene di oggetti del cielo profondo da osservare ad occhio nudo o con strumentazioni. I mesi invernali sono i più difficili per gli astro-amatori, ma non per questo hanno meno fascino.

È partito il mese di ottobre e con esso iniziano a sentirsi sempre di più le giornate fredde e pungenti che tanto infastidiscono gli amanti del cielo notturno. Non è un male però che le serate diventino più “fresche”: in questo modo l’aria si libera più facilmente dall’umidità e dal forte calore residuo che risale dal suolo, rendendo la visibilità più chiara e concedendo degli ottimi spettacoli astronomici.

Anche il suddetto mese racchiude come di consueto delle interessanti congiunzioni, soprattutto con la Luna protagonista:

Luna-Venere : finalmente torna a imporsi nel cielo “la stella del vespro”, ovvero il pianeta Venere, da sempre considerato uno degli astri più belli e affascinanti del cielo notturno. Il giorno 14 ottobre si troverà allineato vicino alla Luna, ma non sarà uno spettacolo per i deboli di cuore: Venere è tipico dell’imbrunire e dell’alba, quindi per vederlo ad ottobre occorrerà alzarsi molto presto (o andare a letto molto tardi) visto che l’appuntamento è dopo le 05:30 di mattina. Occorrerà volgere lo sguardo verso EST , possibilmente con un orizzonte piuttosto libero;

Luna-Giove-Saturno : come abbiamo visto nei mesi precedenti di settembre e agosto, la triplice unione dei tre astri capita non di rado, e ogni volta si lasciano guardare con piacere. Il giorno 23 ottobre basterà osservare in direzione SUD subito dopo il tramonto, dalle 18:40 in poi. Come al solito vi consigliamo di osservare da una postazione libera, in quanto i tre astri non saranno molto alti in cielo (e verso le 21:40 saranno ormai quasi sotto l'orizzonte);

Marte : il dominatore incontrastato dei cieli autunnali è senza dubbio il pianeta rosso. Come vi abbiamo già anticipato, nella serata del 13 ottobre Marte si ritroverà in una " speciale opposizione ", che lo renderà incredibilmente luminoso per un bel po' di tempo. Per tutte le specifiche e dritte su questo evento vi rimandiamo alla news dedicata;

Galassia di Andromeda: nonostante il periodo estivo sia pieno di oggetti del DSO (deep Sky objects) da scovare, la galassia di Andromeda detiene sempre il record per interesse e "visibilità". È la nostra vicina, distante solo 2.5 milioni di anni luce dalla Via Lattea e che per tutto il mese si troverà quasi allo zenit (in parole povere la troverete ogni sera - dalle 20 fino alle 02 - quasi perpendicolare alle vostre teste). Impossibile che venga occultata da oggetti artificiali, l'unica criticità nell'osservarla sta nell'inquinamento luminoso, che spesso la rende invisibile ad occhio nudo anche nelle campagne rurali. Vi consigliamo di adoperare un telescopio o anche un binocolo, non necessariamente di elevata potenza.

Infine, proprio per non farci mancare nulla, vi ricordiamo che potrete assistere anche a qualche sciame meteorico, frutto dei residui di scia della cometa di Halley che ogni anno – puntualmente – la Terra incontra durante la sua orbita: le “Orionidi” saranno visibili dopo mezzanotte, con il picco tra il 18 e il 23 ottobre, con una frequenza di circa 25 meteore all’ora (vi ricordiamo che le “Perseidi” di San Lorenzo raggiungo in media 100 meteore all’ora). Buona caccia!