La meravigliosa capacità di mimetizzazione della 'lumaca scimmia' vi sorprenderà

Il Phobetron pithecium è un vero professionista nell'arte del mimetismo. Nonostante sia completamente innocuo e si nutre principalmente di fogliame, la larva della falena si è evoluta per assomigliare a una gigantesca - e minacciosa - tarantola. Un ottimo modo per tenere lontano possibili predatori e spaventare chi si avvicina.

La larva è chiamata "lumaca scimmia": scimmia a causa della fitta pelliccia marrone; mentre lumaca a causa a quello che si vede una volta capovolta l'animale, un corpo simile a queste viscide creature. Insomma, un insetto che assomiglia a un tarantola per mimetizzarsi, ma viene chiamata "scimmia" a causa della peluria ed è in realtà una larva di una falena... madre natura si è davvero divertita!

La peluria non è velenosa e non fa alcun male. Tuttavia, la suscettibilità può variare tra gli esseri umani e può produrre una reazione in alcune persone; reazione non assolutamente grave che si risolve in poco tempo e generalmente senza l'utilizzo di farmaci specifici. Questa creatura, inoltre, ha solo sei "braccia" pelose, che si arricciano lungo il bordo del corpo.

Peculiarità delle braccia è che possono cadere a piacimento senza danneggiare il bruco, un meccanismo che viene utilizzato in caso di attacco di qualche possibile predatore. Una volta diventata falena, la creatura avrà un'apertura alare fino a 3 centimetri Il maschio avrà ali traslucide, mentre la femmina, invece, è di colore grigiastra, marrone e grigia.