Si è finalmente scoperta l'origine di questo meraviglioso cucciolo di 18.000 anni fa

In Siberia nel 2018 venne portato alla luce un cucciolo mummificato di 18.000 anni fa e oggi gli scienziati hanno deciso di analizzarlo per comprendere al meglio l'addomesticamento del cane. Secondo quanto riportato dagli esperti che hanno effettuato l'analisi, questo non è un cane, ma un cucciolo di lupo.

I resti sono incredibilmente ben conservati e "Dogor" - così il nome della creatura - era completamente intatto, con tanto di pelo e baffi. "Sappiamo che i cani sono stati i primi animali ad essere addomesticati nell'era glaciale", afferma Anders Bergström. "Non sappiamo però in quale parte del mondo sia successo, quale gruppo umano fosse coinvolto e non sappiamo se sia successo una o più volte."

Con i loro studi, i ricercatori hanno scoperto che i cani sono più strettamente imparentati con gli antichi lupi dell'Eurasia orientale piuttosto che con gli antichi lupi dell'Eurasia occidentale. "Questo ci suggerisce che probabilmente l'addomesticamento sia avvenuto da qualche parte in Asia e probabilmente non in Europa", continua Bergström.

Adesso ci sono due possibili risposte sull'addomesticamento dei cani: la prima è che i cani possano essere stati addomesticati in Asia e, mentre si spostavano verso ovest, si sono mescolati con le popolazioni di lupi locali; la seconda, invece, spiega che l'addomesticamento possa essersi verificato due volte, sia in una posizione orientale che in quella più occidentale, e che i cani di questi due eventi alla fine si sono uniti insieme.

Una cosa, però, la sappiamo con certezza: i cani sono i compagni più antichi degli esseri umani.