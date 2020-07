Trovato un meraviglioso 'giardino di coralli' grande quanto Venezia in Groenlandia

In una nuova ricerca pubblicata su Frontiers in Marine Science è stato descritto un tranquillo ecosistema di coralli molli e spugne, che si estende su un'area grande all'incirca quanto la città di Venezia. La scoperta è avvenuta in Groenlandia.

L'esplorazione delle acque profonde richiede attrezzature speciali ad alta tecnologia progettate per resistere alla pressione. Tuttavia, la nuova ricerca mostra che tale esplorazione può essere condotta senza grandi spese. Il team, infatti, ha utilizzato una GoPro, luci, puntatori laser e una sorta di "slitta a basso costo" per raggiungere una profondità di 1.500 metri.

"Il mare profondo è spesso trascurato quando si parla di esplorazione. In effetti, abbiamo mappe migliori della superficie di Marte rispetto a quelle del mare profondo", afferma il geografo Stephen Long dell'University College di Londra e della Zoological Society di Londra nel Regno Unito. "Lo sviluppo di uno strumento a basso costo in grado di resistere ad ambienti di acque profonde apre nuove possibilità per la nostra comprensione e gestione degli ecosistemi marini".

Durante l'utilizzo dello strumento, il team ha scoperto un vasto giardino di coralli che si estende per 486 chilometri quadrati a una profondità compresa tra 314 e 585 metri. In queste zone penetra pochissima luce; nella parte superiore della zona, a circa 200 metri verso il basso, rimane solo l'1% della luce visibile sulla superficie dell'oceano. A una profondità di 500 metri, inoltre, la pressione è oltre 50 volte di quella sul livello del mare.

"I giardini di corallo sono collezioni di una o più specie (che non si trova solitamente sulla scogliera), che si trovano su una vasta gamma di habitat dal fondo duro e morbido, dalla roccia alla sabbia, e supportano una varietà di fauna", spiega lo zoologo Chris Yesson della Zoological Society of London. In 1.239 immagini fisse estratte, il team ha annotato 44.035 singoli organismi. Di questi, gli anemoni erano i più abbondanti con 15.531 unità contate, al secondo posto ci sono i coralli, con 11.633 unità calcolate.