Questo meraviglioso video ci mostra come vedono i colori gli animali

Una nuova tecnologia di ripresa video ha aperto una finestra affascinante sul modo in cui gli animali percepiscono i colori. Questo sistema di telecamere, sviluppato da un team di ricercatori, è in grado di registrare video in quattro spettri di colore: ultravioletto, rosso, blu e verde.

Dopo la registrazione, i dati vengono elaborati in "unità percettive", creando video accurati della visione dei colori degli animali nel loro ambiente naturale. Questo approccio innovativo utilizza la conoscenza dei fotorecettori presenti negli occhi di ciascun animale. Il sistema è stato confrontato con il metodo precedente di spettrofotometria, che era più lento e incapace di catturare immagini in movimento.

La nuova tecnologia ha dimostrato di prevedere i colori percepiti con un'accuratezza superiore al 92% ma presenta alcune limitazioni, come la necessità di messa a fuoco manuale e le sfide nel mantenere a fuoco oggetti in rapido movimento. Il software è disponibile come open source, consentendo ad altri ricercatori di utilizzare e sviluppare ulteriormente questa tecnologia per le loro ricerche.

Lo sviluppo rappresenta un passo importante nella comprensione di come gli animali vedono il mondo.

"Siamo da tempo affascinati dal modo in cui gli animali vedono il mondo. Le moderne tecniche in ecologia sensoriale ci permettono di inferire come potrebbero apparire le scene statiche a un animale; tuttavia, gli animali spesso prendono decisioni cruciali su bersagli in movimento (ad esempio, rilevando oggetti commestibili, valutando la visualizzazione di un potenziale compagno, ecc.). Qui, introduciamo strumenti hardware e software per ecologi e cineasti che possono catturare e visualizzare i colori percepiti dagli animali in movimento," ha dichiarato l'autore principale Daniel Hanley in una dichiarazione.

Lo studio è stato pubblicato su PLOS Biology e rappresenta un importante passo avanti nella comprensione del mondo naturale e nella ricerca ecologica. A proposito, cosa vedono invece i cani quando guardano la TV?