Mercato delle app in calo per la prima volta: diminuiscono spese utenti

Il tonfo del mercato smartphone visto nel 2022 dagli analisti di Canalys e IDC non riguarda soltanto le vendite dei dispositivi mobili in sé, a quanto pare: secondo altre ricerche di mercato, infatti, dopo anni di crescita continua anche il mercato delle app giunge a una battuta d’arresto senza precedenti.

Stando ai dati riportati dagli esperti di data.ai, la spesa degli utenti per le applicazioni e in-app è scesa nel 2022 rispetto al 2021, per l’esattezza di 2 punti percentuali. In un mercato da 167 miliardi di dollari nel quale i download crescono dell’11% e il tempo medio di utilizzo delle app aumenta del 3% a 5 ore al giorno circa – un terzo del tempo trascorso svegli -, le spese per app legate al mondo dello streaming, dating e, soprattutto, nei videogiochi è scesa sensibilmente.

Nel caso specifico del gaming mobile si parla del 5% in meno per alcune applicazioni, mentre in altre la spesa è salita del 6%. Tra i successi nel settore notiamo il lancio spettacolare di Apex Legends Mobile, mentre Diablo Immortal ha visto oltre 430 milioni di dollari spesi durante i suoi primi sei mesi. Anche Genshin Impact ha mantenuto il suo slancio nel 2022, superando i 3 miliardi di dollari di spesa nel secondo trimestre del 2022.

A influire è il boom dei giochi hypercasual gratuiti, per i quali i download crescono e spese aggiuntive non risultano necessario: è il caso, ad esempio di Merge & Fight, DOP4: Draw One Part e Stumble Guys.

Ulteriore conferma di questi dati arriva da altri analisti che, già lo scorso dicembre, hanno parlato del momento di debolezza del mobile gaming nel 2022.