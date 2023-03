Mercato AR/VR in sofferenza: nel 2022 calano del 21% le spedizioni di visori

Il 2022 si conferma un anno di sofferenza per il mercato della realtà aumentata e virtuale. Secondo i nuovi dati di IDC Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, nel corso dell’anno da poco terminato le vendite di visori AR/VR sono drasticamente calate, del 20,9% a 8,8 milioni di unità.

Come spiegato dal DigiTimes, non si tratta di un calo del tutto inaspettato, a causa del numero limitato di prodotti, il contesto macroeconomico difficile e l’adozione a rilento dei consumatori nei confronti della tecnologia.

Nonostante la flessione, però, il mercato continua ad essere guidato da Meta che ha una quota dell’80%, seguito da ByteDance al 10%: la società che controlla TikTok nei 365 giorni passati ha ampliato il proprio portfolio di prodotti e si è concentrata su mercati in cui Meta era assente o comunque poco conosciuta. Gli altri cinque posti della classifica sono occupati da DPVR, HTC ed iQIYI, mentre nReal ha mantenuto la sesta posizione nel comparto degli headset AR/VR mantenendo il primato nel mercato AR con quasi 100mila unità spedite nel corso del 2022.

Nel rapporto il direttore della ricerca Ramon Llamas ha spiegato che “un’area che sta lentamente guadagnando terreno è la realtà mista. Il rilascio di Meta Quest Pro lo scorso autunno e l’annuncio dell’XE Elite di HTC all’inizio di quest’anno dimostrano una chiara innovazione su ciò che è possibile per il mercato ARVR, e non dovrebbe essere difficile immaginare che altri seguano l’esempio”.

A questo punto sarà anche interessante vedere che tipo d’impatto avrà sul mercato il nuovo PS VR 2 di cui abbiamo parlato nella nostra recensione.