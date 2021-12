Sul mercato sta per arrivare un mouse con SSD da 1 TB integrato: presentazione a CES 2022?

Si sa già che il Consumer Electronics Show o CES è una delle occasioni perfette per vedere in anteprima dispositivi dell’elettronica di consumo avveniristici e spesso bizzarri. Oltre ai già noti e curiosi annunci di LG attesi durante l’edizione 2022 sembrerebbe esserci, in particolare, un mouse USB-C cablato con SSD integrato.

Come ripreso da Digital Trends, il fornitore di accessori, moduli RAM e memorie XPG (brand sotto la taiwanese ADATA) sembrerebbe intenzionato a presentare sul mercato XPG Vault, niente altro che un mouse da gaming dall’aspetto piuttosto semplice e standard, ma con una soluzione Solid State Drive interna per contenere “la libreria di giochi nel palmo della mano”.

Secondo XPG, l’attuale prototipo in loro possesso potrà contenere massimo 1 TB di archiviazione operativa a 985 megabyte al secondo. I dati verranno quindi trasferiti da mouse a computer tramite il cavo USB-C dedicato e il software dedicato Gaming Launcher. Sotto ogni altro aspetto, tale periferica si presenta con un design basilare: tasto centrale sotto la rotellina per regolare i DPI, due tati laterali a sinistra, logo XPG con LED RGB sul corpo e due strisce LED RGB anche ai fianchi della rotellina stessa.

Il medesimo produttore dovrebbe poi presentare anche il mouse XPG Alpha sia in opzione cablata che wireless, con design ergonomico e sensore ottico ad alte prestazioni, e prodotti aggiuntivi come DRAM DDR5, SSD PCIe Gen5x 4, due Ultrabook e un nuovo computer portatile da gaming. Insomma, il CES 2022 per ADATA e XPG potrebbe davvero essere un’occasione imperdibile.

A proposito di mouse, lo scorso novembre abbiamo provato Huawei Wireless Mouse GT.