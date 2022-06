Mercato auricolari TWS in crescita: Apple domina, crescita record per Beats

Le ultime analisi del mercato parlano chiaro: non c’è solamente una crescita importante sul mercato smartwatch con ottimi numeri per Samsung e Xiaomi, anche il mercato degli auricolari True Wireless si sta mostrando forte con un aumento delle spedizioni globali del 17%. Vediamo assieme gli ultimi dati raccolti da Canalys.

Gli esperti ricercatori della detta società hanno confermato che nel primo trimestre del 2022 le spedizioni globali degli auricolari TWS sono salite del 17% a 68,2 milioni di unità, con una Top 3 dominata in ordine da Apple, Samsung e Xiaomi. La Mela gode di un aumento delle spedizioni del 14% rispetto al primo trimestre del 2021, ma vede comunque un calo della quota di mercato al 31,8%; la casa sudcoreana, invece, ha spedito circa 200.000 unità in meno rispetto a inizio 2021 e ha visto alla stessa maniera un calo del market share al 9,5%. Numeri peggiori per Xiaomi, dunque, che chiude la Top 3 con un calo annuale del 16%.

Ottimidati nel resto della classifica, invece, dato che Skullcandy è cresciuta del 53% e ha una quota di mercato del 4,8%, mentre Beats by Dre, il sub-brand audio di Apple, grazie alla popolarità di Studio Buds e Fit Pro è cresciuto addirittura del 553% a 2,4 milioni di unità vendute a inizio 2022.

Jason Low, analista principale di Canalys, ha dichiarato: “A differenza delle gamme AirPods di Apple e Galaxy Buds di Samsung, i dispositivi dei sottomarchi possono discostarsi dalla filosofia di design di base dei fornitori e sviluppare i propri stili e nicchie unici. Le opzioni di varietà e personalizzazione sono vitali in un mercato in cui il design e l'omogeneizzazione delle caratteristiche sono comuni”.

Egli ha concluso, dunque, che ora i fornitori dovranno per forza esplorare ulteriori nicchie al fine di creare sottocategorie ulteriori per rinnovare il settore e consentire agli utenti di “estendere le proprie abitudini di ascolto alla vita quotidiana e agli ambienti di lavoro ibridi”.

A proposito di auricolari, a inizio giugno Sennheiser ha lanciato gli auricolari TV Clear Set.