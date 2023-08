Il mercato delle CPU inizia a riprendersi: chi vende di più tra Intel e AMD?

La crescita di Intel nel mercato CPU non accenna ad arrestarsi, dopo l'ottimo successo commerciale delle CPU Alder Lake e Raptor Lake. Lo stesso invece non può dirsi della principale rivale, AMD, che invece ha perso una consistenze fetta di mercato a vantaggio del Team Blu.

I dati arrivano dall'ultima analisi di Jon Peddie Research. L'informazione più importante del report è che, per la prima volta dall'inizio della pandemia da Covid-19, il mercato delle CPU è tornato a crescere, indicando un aumento dei volumi del settore dell'elettronica tutta. Secondo l'istituto di ricerca, il numero di CPU vendute nel secondo trimestre del 2023 (tra aprile e giugno, dunque) è stato pari a 54 milioni, contro i 46 milioni del primo trimestre del 2022.

Sono ancora lontani i dati del secondo trimestre del 2022, durante il quale erano state vendute ben 70 milioni di CPU su scala globale, benché con un trend già discendente rispetto ai trimestri precedenti. Tra il Q2 2022 e il Q2 2023, a peggiorare nettamente la situazione del mercato tecnologico globale ci sono state le ripercussioni della guerra in Ucraina e la crisi economica globale che essa ha portato con sé.

Sorride anche il mercato delle iGPU, con vendite per 49 milioni di unità, il 14% in più rispetto al primo trimestre del 2023 (l'aumento percentuale del settore CPU, invece, è stato del 17%). Sempre in termini percentuali, come ampiamente prevedibile, sono i laptop a dominare le vendite, con una fetta di mercato pari al 72% del totale, mentre desktop si attestano sul 28% di market share.

Un altro dato molto interessante è quello del rapporto di forza tra AMD e Intel per quanto riguarda la presenza sul mercato. Mentre il Team Blu ha guadagnato il 23% di market share, AMD ha perso il 5,3%. Secondo Jon Peddie Research e WCCFTech, ciò dipenderebbe dal fatto che Intel si sia concentrata primariamente sul mercato entry-level con le sue CPU dell'ultimo trimestre, mentre AMD ha preferito puntare a quello di fascia alta. Non resta che aspettare per verificare se Intel riuscirà a cementare il vantaggio con il lancio delle CPU Intel Meteor Lake nel corso dell'autunno.