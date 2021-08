Mercato criptovalute in crescita: Bitcoin sopra 50mila Dollari, record storico per Cardano

Agosto sta per finire con il botto per il mercato criptovalute: se a inizio mese il Bitcoin aveva superato soglia 45mila Dollari, nella giornata odierna risulta avere finalmente superato anche quota 50mila Dollari, mentre il resto delle valute principali registra allo stesso modo una crescita importante, in particolare Cardano.

Osservando i dati diffusi da Coindesk, al momento della scrittura dell’articolo il Bitcoin ha raggiunto esattamente quota 50.200,69 Dollari, con un aumento di circa 1.006 Dollari nelle ultime 24 ore e poco meno di 5.000 Dollari rispetto all’ultima volta che abbiamo trattato la situazione del mercato crypto. A questo punto la domanda è una: tornerà anche sopra i 55.000 Dollari? I dati positivi non mancano, ma si sa che le criptovalute hanno un andamento imprevedibile.

Segnaliamo subito, dunque, i dati da record per Cardano, criptovaluta che è salita dagli 1,48 Dollari di inizio mese ai 2,83 Dollari attuali, quota che costituisce il massimo storico mai raggiunto. In tutto a oggi si conta quindi una crescita del 1.465% per Cardano sin dalla sua nascita, mentre nelle ultime 24 ore l’aumento è pari all’8,15%.

Ethereum invece denota una crescita inferiore, pari al 2,32% rispetto a ieri, ma comunque è passata in un mese da 3.141,55 Dollari a 3.331,97 Dollari. Situazione eccellente anche per XRP o Ripple, la quale ha toccato il valore al cambio di 1,28 Dollari contro gli 0,8188 Dollari di inizio mese, per una crescita del 2,91% nelle ultime 24 ore.

Dogecoin è invece la criptovaluta tra le più popolari che ha registrato la crescita inferiore rispetto a ieri, pari all’1,32%, per un valore al cambio di 0,323615 Dollari; si tratta comunque di un aumento notevole rispetto ai 0,255242 Dollari di inizio mese. La tendenza positiva si mantiene anche tra le altre criptovalute minori, di cui segnaliamo in particolare il +14,67% per Monero.

