Mercato criptovalute ancora in crescita: Bitcoin stabile, boom per Ethereum e Cardano

Ritorna la nostra periodica analisi del mercato criptovalute. Dopo i segnali positivi di fine agosto, anche inizio settembre sembra far sorridere gli investitori: nonostante gli alti e bassi visti durante la settimana scorsa, ora Bitcoin e altre valute principali tornano a crescere, in certi casi toccando anche quote che non si vedevano da tempo.

Dati di CoinDesk alla mano, al momento della scrittura dell’articolo il Bitcoin tocca quota 50.758,17 Dollari, per una crescita pari a circa 500 Dollari, ovvero l’1,27%, sia nelle ultime 24 ore che rispetto all’ultimo nostro riassunto della situazione crypto. Si tratta di un aumento alquanto basso, ma bisogna considerare che nelle giornate precedenti era anche sceso a 46.000 Dollari circa quasi vanificando la risalita oltre i 50.000 Dollari.

I possessori di Cardano potranno gioire ancora di più, invece, dato che dopo avere raggiunto il massimo storico di 2,83 Dollari nella giornata di lunedì 23 agosto 2021 la criptovaluta è cresciuta fino a 3,10 Dollari. Attualmente si trova a quota 2,98 Dollari, con un calo dell’1,68% nelle ultime 24 ore ma comunque una tendenza alla ricrescita nella giornata odierna.

Ottime notizie anche per Ethereum, criptovaluta salita a 3.964,18 Dollari per una crescita giornaliera del 4,41% e, rispetto alla settimana scorsa, di ben 630 Dollari circa. XRP o Ripple, invece, attualmente tocca quota 1,28 Dollari restando stabile rispetto a 11 giorni fa, ma mostrando un calo dello 0,61% nelle ultime 24 ore.

Dogecoin è invece ancora in calo: se il 23 agosto 2021 risultava avere un valore al cambio di 0,323615 Dollari, oggi è a quota 0,298627 Dollari, per un calo nelle ultime 24 ore dell’1,43%. Il resto delle criptovalute sembra invece mantenere un andamento positivo, con crescita per Stellar, Polkadot, Monero, Litecoin e Bitcoin Cash.

Intanto Cuba si muove verso il riconoscimento legale di Bitcoin e altre criptovalute come moneta sull'isola.