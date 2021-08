Mercato criptovalute in crescita continua: Bitcoin sopra i 45mila Dollari

Il mese di agosto sembra sorridere al mercato criptovalute: dopo i segnali positivi di fine luglio, questa seconda settimana di agosto è iniziata con una nuova crescita importante per le principali valute disponibili, con il Bitcoin che vola sopra i 45mila Dollari verso la soglia dei 50.000, dopo mesi di calo continuo.

Vedendo, come da nostra tradizione, i dati di Coindesk, la valuta di Satoshi Nakamoto è infatti a quota 45.961 Dollari al momento della scrittura dell’articolo, per una crescita di circa 1.900 Dollari solo nelle ultime 24 ore, ovvero circa il +4,32%. Dati importanti, se si considera che due settimane fa era ancora sotto i 40mila Dollari di valore.

Anche Ethereum dà segnali positivi, con un aumento del 3,14% rispetto a ieri - ovvero circa 96 Dollari in più – e un valore allo scambio di 3.141,55 Dollari; se paragonato al valore visto in occasione della nostra ultima analisi del mercato crypto, si parla di quasi 800 Dollari in più. Situazione altrettanto buona per XRP o Ripple, criptovaluta che ha raggiunto quota 0,8188 Dollari dopo una crescita del 3,65% nelle ultime 24 ore e un aumento di circa 0,11 Dollari rispetto all’ultimo riassunto.

Cardano è invece salita a 1,48 Dollari per un aumento del 2,03% nell’ultima giornata e di 0,20 Dollari nelle ultime 2 settimane; Dogecoin, invece, nello stesso periodo di tempo è passato da 0,203611 Dollari a 0,255242 Dollari allo scambio attuale, per una crescita del 2,25% nelle ultime 24 ore, anche se il massimo odierno è stato di 0,262 Dollari. Tra le altre criptovalute minori, infine, si segnala una tendenza altrettanto positiva con aumenti anche dell’8,37% nel caso del Litecoin, passato in due settimane da 128,88 Dollari a 160,80 Dollari al cambio.

Ricordiamo in conclusione che Binance in Italia ha cessato l’apertura e registrazione di posizioni in derivati e a termine.