Mercato criptovalute in crescita: giornata verde per Bitcoin ed Ethereum, Shiba in calo

Rispetto alla situazione vista circa due settimane fa, il mercato delle criptovalute sembra sorridere. Osservando il trend giornaliero, è possibile notare un “muro verde” segno di crescita: Bitcoin, Ethereum, Polkadot e altre valute virtuali oggi danno segnali positivi. L’unica a non essere in forma, a quanto pare, è Shiba Inu.

I grafici di CoinDesk parlano chiaro: al momento della scrittura di questo “riassuntone” del mercato crypto, Bitcoin viene scambiato a 63.953 Dollari, per una crescita del 4,11% rispetto allo stesso orario di ieri. Solo nella mattinata odierna il valore era pari a circa 61.500 Dollari. Ethereum sta macinando record su record: nel primo pomeriggio veniva scambiato a 4.440 Dollari, mentre ora è salito a 4.498,57 Dollari e ci sono possibilità di un nuovo massimo storico per la criptovaluta.

Anche XRP sale rispetto alla giornata di ieri, passando a 1,12 Dollari di valore al cambio per una crescita del 2,42% nelle ultime 24 ore. Situazione analoga per Solana, salita del 2,83% a 207,73 Dollari, e anche per Stellar che passa a 0,373097 Dollari al cambio. A crescere notevolmente è Polkadot, criptovaluta che nelle ultime 24 ore ha toccato il minimo di 47,76 Dollari ed è risalito agilmente a 53,37 Dollari, assestandosi attualmente a 52,30 Dollari per una crescita dell’8,09%.

Situazione in rosso, invece, per Shiba Inu o SHIB, criptovaluta che ora viene scambiata a 0,000068 Dollari dopo un calo del 4,25%. Data la volatilità naturale del mercato, non è da escludere né una ricrescita, né un ulteriore calo.

Nella giornata di oggi c’è stata anche una bruttissima notizia per diversi investitori: la criptovaluta non ufficiale di Squid Game era uno scam milionario.