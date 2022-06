Il mercato delle criptovalute respira: Bitcoin resta stabile sopra ai 20.000 Dollari

Dopo una settimana in profondo rosso per le criptovalute, alcuni lievissimi segni di miglioramento arrivano oggi da diversi token, tra cui Bitcoin e Ethereum. In particolare, pare che Bitcoin si stia consolidando sopra ai 20.000 Dollari, toccando un prezzo 21.386 Dollari, il 4,36% in più della scorsa settimana.

Anche la performance di Ethereum sembra essere migliorata rispetto alla scorsa settimana già da ieri: al momento, infatti, la valuta viene scambiata a 1.168 Dollari, il 3,90% in più di ieri. Nonostante ciò, rispetto a martedì scorso entrambe le criptovalute si trovano in perdita: nel caso di Bitcoin, la contrazione su base settimanale è del 5,64%, mentre quella di Ethereum è pari al 4,48%.

Performance positiva anche per BNB, il token di Binance, che viene scambiato a 222,69 Dollari, il 5,21% in più di ieri, e che ha riguadagnato quasi tutto quanto era stato perso nell'ultima settimana, trovandosi al momento in rosso "solo" dell'1,85%. Invece, Cronos (CRO), il token di Crypto.com, viene scambiato a 0,1197 Dollari, il 4,27% in più su base giornaliera e lo 0,36% in più su base settimanale.

Ottima anche la performance di Solana, che guadagna il 12,89% su base giornaliera e il 26,75% su base settimanale, arrivando attualmente ad un prezzo di 38,17 Dollari. In tal senso, sembra aver influito positivamente il blocco della proposta Solana SLND1, rimbalzata dagli utenti del token e che avrebbe permesso alla Solana Foundation di bloccare le transazioni dei wallet "balena" sulla blockchain SOL. In positivo sono poi anche Cardano (+ 4,56% rispetto a ieri, -0,18% rispetto alla scorsa settimana) e XRP, il token di Ripple, che segna un aumento giornaliero del 2,33% e uno settimanale del 3,97%.

Passando agli Altcoin, infine, DogeCoin viene scambiato per 0,06336 Dollari, il 6,23% in più di ieri e il 12,05% in più su base settimanale, probabilmente grazie al supporto di Elon Musk. Shiba Inu, invece, guadagna il 7,97% rispetto a ieri e il 6,43% rispetto alla scorsa settimana, e viene scambiato per 0,000008804 Dollari.