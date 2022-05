Mercato degli NFT a picco: -92% di vendite, calano anche i wallet attivi

Crolla il mercato degli NFT. Come rivelato dal Wall Street Journal in un articolo pubblicato qualche ora fa, nell’ultima settimana la vendita di token non fungibili è scesa ad una media giornaliera di 19mila unità vendute questa settimana, in calo del 92% rispetto ai 225mila di Settembre.

I dati sono stati ricavati direttamente dal sito web NonFungible secondo cui anche il numero di wallet attivi nel mercato degli NFT è sceso dell’88% a circa 14mila la scorsa settimana, dal massimo storico di 119mila toccato a novembre.

Le motivazioni per cui si è assistiti a questo calo sono tante: innanzitutto l’aumento dei tassi d’interesse ha schiacciato e frenato le scommesse rischiose sui mercati finanziari, ed è innegabile che gli NFT rientrino in tale categoria. A riguardo un altro dato emblematico è quello relativo all’indice azionario Nasdaq Compositeche è sceso del 23% dopo aver toccato i massimi di novembre, mentre il Bitcoin è calato del 43%.

Le prime avvisaglie erano arrivate lo scorso aprile, quando l’asta del primo NFT del primo tweet di Jack Dorsey era stata un fallimento, con l'offerta massima davvero esigua.

