Mercato delle schede video ancora in ripresa: raggiunti i valori di inizio 2021

Mentre sia Intel che NVIDIA e AMD lanciano le loro nuove GPU sul mercato, come ogni mese arrivano i dati sull'andamento delle scorte e delle disponibilità delle schede video sul mercato internazionale firmati da 3DCenter. In particolare, pare che a febbraio i prezzi siano diminuiti ai minimi toccati precedentemente solo a inizio 2021.

L'ultima analisi di mercato di 3DCenter, infatti, sembra dare ottime notizie per chi vuole comprare una scheda video: il prezzo delle GPU, infatti, è sceso ulteriormente rispetto allo scorso mese, mentre la disponibilità delle schede è aumentata in diversi mercati globali. La notizia arriva dopo che un analogo report di 3DCenter aveva spiegato che, a inizio febbraio, il mercato europeo delle GPU si era ripreso quasi del tutto, con prezzi e disponibilità decisamente ottimi sia per quanto riguarda le schede NVIDIA che per quelle AMD.

In termini numerici, le GPU AMD sono al 135% del MSRP, ovvero superano del 35% il prezzo consigliato dal produttore, con una riduzione del 10% rispetto al 145% del MSRP dello scorso mese, che già si trovava in un trend di decrescita rispetto alle rilevazioni precedenti. Analogamente, un trend simile si verifica anche per le GPU NVIDIA, con prezzi pari al 141% del MSRP, ovvero al 41% in più del prezzo consigliato. Lo scorso mese, le schede grafiche del Team Verde erano vendute al 57% in più del MSRP.

Ciò significa che le GPU hanno raggiunto i prezzi di inizio 2021, lasciando sperare in un miglioramento ancora più marcato nei prossimi mesi. Allo stesso modo, anche la disponibilità di schede video è ai massimi da un anno e mezzo da questa parte, peraltro in un trend migliorativo, cioè con la previsione che le scorte migliori ulteriormente nei prossimi mesi, abbassando ancora di più i prezzi.

Restano comunque due incognite di peso nell'equazione: da una parte vi è l'inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina, che potrebbe portare allo stop della produzione occidentale di chip; dall'altra vi sono gli imminenti lanci delle nuove GPU di NVIDIA, di Intel e di AMD, delle quali restano da verificare le disponibilità in termini di scorte e l'andamento dei prezzi post-lancio.