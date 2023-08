Mercato degli smartphone mai così male da 10 anni: resistono solo gli iPhone

A pochi giorni dalla notizia relativa alla sofferenza del mercato dei PC, arrivano dati non certo esaltanti anche per il comparto degli smartphone. Il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC infatti conferma che il 2023 sarà l’anno peggiore del decennio in termini di vendite di smartphone.

Le spedizioni infatti diminuiranno del 4,7% su base annua nel 2023 fino a raggiungere quota 1,15 miliardi di unità, appunto il volume più basso del decennio. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla precedente previsione di IDC che aveva stimato un -3,2%, a causa della situazione macroeconomica e l’inflazione in corso che ha spento la domanda dei consumatori allungando i cicli di aggiornamento.

Tuttavia, le prospettive per il 2024 non sono negative e si prevede una crescita su base annua del 4,5%.

Per quanto riguarda i sistemi operativi, IDC prevede che le spedizioni dei device basati su iOS (quindi gli iPhone) registreranno una crescita dell’1,1% nel 2023 e raggiungeranno una quota record del 19,9% in quanto l’OS di Apple continua a resistere alle sfide macroeconomiche rispetto ad Android che al contempo diminuirà del 6% quest’anno.

Gli occhi sono tutti puntati verso l'appuntamento del 12 Settembre 2023, quando Apple presenterà la gamma di iPhone 15.