Mercato smartphone cala a fine 2022: crescono solo Apple e Xiaomi

Già abbiamo anticipato dati negativi per il mercato smartphone secondo le stime trimestrali di IDC, ma ora arriva anche un nuovo report firmato Counterpoint Research a dare un punto di vista leggermente differente: resta la battuta di arresto nel Q3 2022, ma si fa notare la crescita di Apple e Xiaomi.

Secondo quanto riportato dagli esperti analisti di Counterpoint Market Research, la scena globale del mercato smartphone ha visto un calo delle spedizioni del 12% e dei ricavi del 3%, complice l’incremento del 10% del prezzo di vendita medio che invoglia meno utenti all’acquisto ma li fa spendere di più.

In calce alla notizia trovate dunque il grafico che suddivide il mercato dei dispositivi mobili sulla base delle quote dei singoli marchi: Apple resta il brand numero uno al mondo grazie a spedizioni che coprono il 42% delle vendite totali del terzo trimestre del 2022, in crescita dal 37,1% riportato nel Q3 del 2021. Xiaomi sale invece dal 7,7% all’8,3% nello stesso periodo di tempo, ma davanti a sé ha ancora Samsung con il suo 18,3%, in calo dello 0,2%. Troviamo poi il duo OPPO/OnePlus con totale pari al 6%, vivo con il 5% e altri brand che si spartiscono il rimanente 20,4%.

Ciò che interessa maggiormente è il sorpasso di Xiaomi ai danni del gruppo BBK, dato che vivo e OPPO/OnePlus ora si trovano dietro il rivale cinese, ora al terzo gradino del podio grazie specialmente ai suoi smartphone di fascia medio-bassa.

Sarà comunque doveroso attendere i dati del quarto trimestre dell’anno corrente per scoprire i numeri finali: le previsioni di TrendForce del sorpasso di Apple su Samsung a fine 2022, però, in fondo si sono già avverate.