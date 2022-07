Mercato degli smartphone in crisi anche in Cina: vendite più basse dal 2012

La crisi del mercato degli smartphone a quanto pare non riguarda solo l’Europa, ma anche la Cina. A svelarlo gli ultimi dati di Counterpoint, secondo cui le vendite nella nazione del Dragone nel secondo trimestre sono diminuite del 14,2% su base annua.

Nello specifico, Counterpoint spiega che i volumi del trimestre sono stati inferiori del 12,6% rispetto al livello osservato nel primo trimestre del 2020, che a sua volta era stato gravemente colpito dalla pandemia e dal lockdown. “Per osservare livelli così bassi di vendite bisogna tornare indietro di quasi un decennio, al quarto trimestre del 2012, quando è stato presentato iPhone 5” si legge nel rapporto.

L’analista di Counterpoint spiega anche che “l’economia cinese è semplicemente cresciuta dello 0,4% su base annua nel secondo trimestre del 2022, inferiore alle aspettative del mercato dello 0,8%-1%. Durante questo periodo, le principali città della Cina, incluso il centro finanziario e manifatturiero Pan-Shanghai, hanno fatto i conti con lockdown totali o parziali. Il più colpito è stato il settore dei servizi, che è in contrazione, dalla crescita del 4% su base annua nel primo trimestre allo 0,4% nel secondo. Il calo più significativo si è verificato nei dati sui consumi di aprile, con le vendite al dettaglio totali di beni di consumo in calo dell’11,1% su base annua. Il debole sentimento dei consumatori combinato con l’alto tasso di penetrazione degli smartphone in Cina ha portato a una scarsa performance nel secondo trimestre delle vendite di smartphone”.

Lam ha anche aggiunto che le vendite di smartphone sono aumentate con la revoca dei lockdown nelle principali città ed in concomitanza con un periodo promozionale. Successivamente si è registrato un calo di circa il 10% su base annua. “Dato il basso volume delle vendite per il secondo trimestre del 2022, prevediamo un rimbalzo delle vendite di smartphone nel prossimo trimestre. Allo stesso tempo, con la domanda che continua a essere deludente a causa del debole sentimento dei consumatori e della mancanza di nuove innovazioni, sarà molto difficile migliorare la situazione nella seconda metà rispetto all’anno scorso”. conclude la relazione.