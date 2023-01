Mercato smartphone crolla in Cina: -14% spedizioni nel 2022, che disastro!

Ormai tutti i principali analisti del mercato mobile hanno notato il tonfo delle vendite di smartphone nel 2022. Gli ultimi report pubblicati online analizzano però nel dettaglio il contesto asiatico e, sorprendentemente, i risultati sono davvero pessimi: il mercato smartphone in Cina è in una situazione alquanto negativa.

Secondo quanto riportato da Canalys in riferimento all’ultimo trimestre del 2022 e all’intero anno solare, il segmento ha registrato un calo delle spedizioni complessive del 14%, arrivando persino a meno di 300 milioni di unità vendute. Pensate che è la prima volta che accade dal 2013!

Il motivo? Secondo l’analista Lucas Zhong, “la rigorosa politica di controllo della pandemia ha portato a risparmi delle famiglie storicamente elevati poiché la spesa dei consumatori è diventata prudente. L'indice di fiducia dei consumatori tra ottobre e novembre è stato al livello più basso da aprile. Anche durante il tradizionale festival dello shopping [di novembre] non ci sono stati segnali evidenti di aumento della domanda. Nonostante ciò, a dicembre il governo ha allentato drasticamente la sua politica "zero-COVID-19", ma le attività commerciali sono state ancora influenzate dall'aumento dei casi”.

Scendendo nel dettaglio per i singoli brand si nota immediatamente che vivo è il marchio numero uno in Cina a pari merito con HONOR, con il primo marchio che ha visto un calo del 27% delle spedizioni e il secondo che ha goduto di un aumento del 30% su base annuale. Sempre al 18% di market share si posizionano Apple e OPPO, con la Mela che cresce del 4% e l’azienda di Shenzhen che vede una diminuzione del 27%. Infine, Xiaomi si posiziona al quinto posto con uno share del 13% e un calo di spedizioni del 24%.

Ora sarà importante vedere se la pandemia non sarà più un grande problema per il Dragone; in altre parole, sarà necessario attendere la stabilizzazione della catena di approvvigionamento nazionale.

