Mercato smartphone: Huawei ancora seconda, calano le vendite di iPhone

Gartner ha diffuso i nuovi dati sul mercato globale degli smartphone, che nel primo trimestre dell'anno ha riportato un calo del 2,7% a 373 milioni di unità vendute a livello mondiale. Il calo è stato registrato anche negli Stati Uniti e Cina, che restano i due principali mercati a livello mondiale, rispettivamente del 15,8 e 3,2%.

Al primo posto nella classifica resta Samsung, seguita da Huawei che è riuscita sorprendentemente a mantenere il secondo posto, restringendo il gap con il concorrente coreano grazie alle vendite registrati in Cina, nonostante il recente ban degli States.

Huawei ha riportato la crescita più alta su base annua tra i primi cinque produttori, ed ha venduto 58,4 milioni di unità nel trimestre. Discorso diverso per Apple, che registra un crollo di quasi il 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Anshul Gupta, Senior Research Director di Gartner, nel rapporto sostiene che "la domanda di smartphone premium è stata inferiore a quella degli smartphone entry-level". Il calo infatti ha riguardato anche Samsung, che passa dal 20,5% del Q1 2018 al 19,2% del Q1 2019, come si può vedere dalla tabella presente in calce.

Negli Stati Uniti Apple ha registrato un calo delle vendite a causa dei "cicli di sostituzione più lunghi", segno che gli utenti cambiano sempre meno spesso il proprio iPhone in quanto "faticano ad identificare i potenziali benefici portati da un cambio". Il taglio dei prezzi in alcuni mercati, inoltre, non sembra essere stato sufficiente.