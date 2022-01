Mercato smartphone verso i livelli pre-COVID: i risultati del 2021 secondo Canalys

Se da una parte gli analisti prevedono un 2022 difficile per PC e tablet, dall’altra i dati del mercato globale degli smartphone danno segnali positivi, addirittura confermando una ripresa ai livelli pre-pandemia di COVID-19.

Grazie agli esperti ricercatori di Canalys e al loro ultimo rapporto pubblicato, abbiamo accesso alle informazioni generali sul mercato smartphone per il 2021. L’anno appena trascorso è piuttosto positivo: rispetto al 2020 è stata registrata una crescita del 7% nelle spedizioni, per un totale di 1,35 miliardi di smartphone venduti. Se si torna al 2019 si nota una differenza minima, dato che tre anni fa vennero venduti 1,37 miliardi di dispositivi mobili.

Venendo invece alla classifica dettagliata dei principali brand sul mercato, Samsung mantiene la testa della classifica con 274,5 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 20%. Apple segue a ruota con 230 milioni di spedizioni e una quota del 17%, mentre Xiaomi ottiene il terzo posto con 191 milioni di spedizioni e una quota del 14%; tuttavia, la società cinese ha registrato la crescita più alta dell’intero mercato, pari al 28%. Per Samsung si parla del 7% in più, mentre per Apple dell’11%.

OPPO, che conta anche OnePlus, ha raggiunto invece 145 milioni di unità vendute per una quota dell’11% e una crescita del 22%. Con il suo successo sul mercato cinese, vivo completa la Top 5 con 129,9 milioni di spedizioni e una quota del 10%.

A comportare una crescita importante è stato il segmento entry-level, il più richiesto in regioni sensibili come Medio Oriente, Africa e America Latina. Apple ha invece dominato nel quarto trimestre del 2021 con 82,7 milioni di unità spedite, complice il debutto internazionale di iPhone 13 a settembre. Infine, Samsung ha venduto ben otto milioni di smartphone pieghevoli, raggiungendo un importante obiettivo sia aziendale, sia per il mercato foldable in toto.