Mercato smartphone pieghevoli: Samsung avrà molti rivali nel 2023

Nonostante la crisi attuale del mercato smartphone, gli analisti sono certi che le vendite degli smartphone pieghevoli aumenteranno continuamente fino al 2026, anno in cui dovrebbe avvenire il vero boom del segmento. Secondo nuove ricerche, però, già nel 2023 Samsung dovrà scontrarsi con altri marchi per rimanere il brand leader.

L’ultimo report pubblicato da Display Supply Chain Consultants (DSCC) evidenzia come il prossimo anno sarà cruciale per gli smartphone pieghevoli: il terzo trimestre dell’anno corrente ha visto spedizioni da record nel segmento, con oltre 6 milioni di foldable venduti su scala globale, e il prossimo anno potrebbe iniziare con numeri ancor più importanti in seguito alla presentazione di OPPO Find N2 e N2 Flip.

Dalla Cina al Vecchio Continente, pertanto, il 2023 potrebbe diventare l’anno della svolta per gli smartphone pieghevoli con 17 milioni di dispositivi spediti e almeno 10 diversi brand pronti a sfidare il numero uno attuale, Samsung. La società sudcoreana molto probabilmente resterà il marchio di riferimento nel settore, data l’esperienza accumulata con gli smartphone Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. La quota di mercato potrebbe tuttavia diminuire sensibilmente, passando a circa il 70% - se non meno – in occasione della crescita di brand come OPPO, Xiaomi e Vivo a livello internazionale.

Non dimentichiamoci poi del tanto vociferato Google Pixel Fold e della possibilità di vedere nuove aziende interessarsi al mondo dei pieghevoli. Queste le dichiarazioni del CEO di DSCC Ross Young: “Stiamo assistendo all’arrivo di nuovi concorrenti come Google e al rilascio sul mercato di più dispositivi come Oppo Find N2 e Find N2 Flip, che dovrebbero aumentare la concorrenza, offrire ai consumatori più scelta e abbassare i prezzi. Di conseguenza, prevediamo una crescita del 33% nel 2023 a 17 milioni di unità. Si prevede che sei diversi marchi di smartphone avranno almeno una quota del 3% e che almeno 10 marchi inizino a spedire dispositivi pieghevoli nel 2023, incluso un nuovo concorrente dalla Cina”.

In chiusura, parlando sempre di smartphone pieghevoli, vi rimandiamo alla recensione di Samsung Galaxy Z Fold 4.